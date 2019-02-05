Калуга, 5 февраля, 2019, 11:59 — ИА Регнум. В Калужской области банковские депозиты более 14 тысяч малых предприятий, где трудоустроены почти 90 тысяч человек, с января 2019 надёжно защищены государством. Как сообщила 5 февраля корреспонденту ИА REGNUM управляющая Калужским отделением Банка Росси Ирина Карлаш, вступили в силу изменения в законодательство о страховании вкладов.

Klarinette71 Банковские депозитные ячейки

Теперь, если банк, где размещен депозит малого предприятия, лишится лицензии, деньги не «сгорят». Так, даже если предприятие прекратит деятельность и будет исключено из единого реестра после наступления страхового случая, деньги не пропадут: право вкладчика на возмещение сохранится.

«Отсутствие системы страхования средств малого бизнеса в банках было для предпринимателей большим неудобством. Они могли вернуть средства только в длительном процессе банкротства кредитного учреждения. За время, пока деньги были «заморожены», малое предприятие могло из-за этого просто закрыться, — сказала Ирина Карлаш. — Теперь они могут быть уверены не только в сохранности денежных средств в пределах страховой суммы, но и в их быстром «возвращении в оборот».

Как и в случае с физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, страховое возмещение для малого предприятия и микробизнеса по суммам, размещенным в банке на дату наступления страхового случая, составляет не более 1,4 миллиона рублей.

«Клиент имеет право претендовать на возмещение, только если сведения о нем имелись до наступления страхового случая в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. И, конечно, если банк является участником системы страхования вкладов», — подчеркнула управляющая Калужским отделением Банка Росси Ирина Карлаш.

Напомним, критерии, по которым предприятия делятся на малые и средние, прописаны в законе. За основу берется размер годового оборота и количество работников. Для малых предприятий это 800 млн рублей в год и до 100 работников, а для микропредприятий — 120 млн рублей и не более 15 человек сотрудников. Правительство России вправе ежегодно пересматривать данные показатели.