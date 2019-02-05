Москва, 5 февраля, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Большинство граждан РФ едва ли получают больше, чем 20 тысяч рублей в месяц, полагает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 5 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Мосгорстата о том, что жителям Москвы в 2018 году в среднем начислялась зарплата в размере 80 881 рубль.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«У меня нет оснований обвинять Мосгорстат в прямой фальсификации данных, но совершенно ясно, что это среднее арифметическое, — сказал Делягин. — То есть мы суммируем Абрамовича с бомжами и получаем среднюю величину. И она всем очень нравится. Это приемлемо в странах с низким уровнем социальной дифференциации, но у нас это невозможно, потому что средняя заработная плата по России — больше 40 тысяч рублей, а большинство граждан, дай бог, если получают 20 тысяч с небольшим. Таким образом, это очень сильно приукрашивает действительность. Причина, я думаю, достаточно проста и вызвана тем, что в Москве сконцентрировано огромное количество бизнесов и огромное количество чиновников. А ни топ-менеджеры крупных корпораций, ни чиновники, занимающие высокие позиции, себя не обижают. Соответственно мы получаем ситуацию, когда зарплаты очень состоятельных людей суммируются с зарплатами тех, кто живёт очень и очень скудно».

При этом Делягин уточнил, что быть бедным в Москве намного тяжелее, чем в бедном регионе.

«В бедном регионе есть олигарх, есть несколько чиновников, а остальные живут примерно одинаково, — сказал экономист. — А когда вы стоите, и мимо вас идёт поток «бентли», «мерседесов» и машин, которые вы даже не можете себе вообразить, вы чувствуете себя значительно хуже».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жителям Москвы в 2018 году в среднем начислялась зарплата в размере 80 881 рубль. Таковы данные Мосгорстата за январь — ноябрь минувшего года. Среднемесячная начисленная зарплата выросла на 11,7% по сравнению с тем же периодом 2017 года.