Москва, 5 февраля, 2019, 11:31 — ИА Регнум. Цена двух востребованных на российском рынке автомобилей Honda CR-V и Pilot выросла в январе на 95 тыс. и 125 тыс. рублей соответственно, говорится в отчёте экспертов сайта «Цена Авто».

M 93 Автомобиль Honda CR-V

Теперь кроссовер Honda CR-V, который входит в тройку наиболее популярных моделей SUV в мире, будет стоить в России от 2'084,9 тыс. рублей. Это стоимость машины с двухлитровым двигателем мощностью 150 л.с. в базовой комплектации Elegance. В топовой версии Prestige с двигателем объемом 2,4 л (186 л.с.) цена поднялась до 2'664,9 тыс. рублей.

Полноразмерный семиместный кроссовер Pilot будет стоить от 3'124,9 до 3'724,9 тыс. рублей, в зависимости от комлектации. Все машины этой серии оснащаются трёхлитровым двигателем мощностью 249 л.с.

Напомним, что количество проданных автомобилей Honda 2018 году на российском рынке составило 5113 единиц, что в 2,1 раза превосходит результат продаж за 2017 год.

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