Душанбе, 5 февраля, 2019, 11:30 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал московский формат оптимальным вариантом переговоров, нацеленных на содействие мирному процессу в Афганистане. Об этом он заявил 5 февраля в ходе выступления в Таджикско-Российском Славянском университете в Душанбе.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Афганистана

Именно Москва предоставляет возможность диалога всем заинтересованным сторонам. Мирный процесс должен идти вместе с продолжающейся борьбой с терроризмом, отметил глава российского МИД.

В московском формате переговоров задействованы пять стран Центральной Азии, Россия, Китай, Индия, Иран и сам Афганистан. США регулярно приглашаются к переговорам, однако они взяли курс на односторонние действия, добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября 2018 года в Москве состоялась закрытая встреча по Афганистану, в которой приняли участие делегаты движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В переговорах участвовал Высший совет мира, который позиционирует себя посредником в диалоге между Кабулом и членами указанного исламского движения.