Санкт-Петербург, 5 февраля, 2019, 11:06 — ИА Регнум. За 12 месяцев 2018 года в Санкт-Петербурге было продано 159 335 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 15% больше, чем за 2017 год, сообщили ИА REGNUM в профильном агентстве «Auto-Dealer-СПб».

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильное движение в Петербурге

Третий год подряд лидером продаж стал корейский бренд Hyundai. За год продажи машин этой марки составили 20 106 единиц и увеличились на 14%. Второе место у KIA — продажи составили 19 278 единиц и за год увеличились на 54%. «Бронза» досталась отечественному бренду Lada: 16 678 машин, рост на 23% за год.

В пятерке лидеров также Renault и Volkswagen, однако французская марка закончила год в минусе на 11% по сравнению с 2017 годом, опустившись со второго на четвертое место в абсолютных цифрах года. Самый высокий рост в топ-10 наиболее продаваемых в Петербурге автомобилей в 2018 году показала Mitsubishi — продажи выросли на 66%.

«KIA и Hyundai укрепили свои позиции за счет обновленных моделей, вышедших на рынок в течение последних двух лет, а LADA удержала позиции, расширив линейку своих бестселлеров. Renault сократила продажи из-за того, что клиенты ждали новых моделей семейства Stepway — Sandero и Logan, выход которых был запланирован на конец года», — объяснил ситуацию гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

По мнению эксперты, в 2019 году для петербургского авторынка положительным итогом станет даже 5%-ный рост.

Доля Санкт-Петербурга в общем объеме продаж новых машин в России по итогам 2018 года составила 8,8% (за 2017 год — 8,7%).

Читайте также: Итог автопрома Петербурга в 2018 году стал одним из лучших в его истории

Напомним, в 2018 году петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 376 700 легковых автомобилей. Это на 9% больше, чем в 2017 году.