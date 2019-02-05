Вашингтон, 5 февраля, 2019, 11:00 — ИА Регнум. Работа с документами, соцсетями и просмотр телепрограмм занимает до 60% рабочего времени президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает интернет-издание Axios, в распоряжении которого оказался подробный распорядок дня американского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

С 7 ноября 2018 года по 1 февраля 2019 года глава Белого дома потратил 297 часов на так называемое служебное время (executive time). Так в администрации главы США называют деятельность, не связанную с встречами и переговорами.

Как правило, Трамп в это время находился в своей личной резиденции, где смотрел телепрограммы, делал записи в микроблоге, изучал публикации в газетах и беседовал по телефону с друзьями и неофициальными советниками. При этом официальные встречи и переговоры заняли у него 77 часов, переезды и перелеты — 51 час и прием пищи — 39 часов.

Согласно официальному графику, глава США находится в Овальном кабинете с 8:00 и до 11:00 утра. Однако источники издания утверждают, что там Трамп появляется не ранее 11:30, после чего проводит короткий брифинг с представителями спецслужб и встречается с советниками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что Трамп проводит у телевизора по несколько часов в день. Глава США просматривает основные каналы, после чего занимается своим микроблогом в Twitter.

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