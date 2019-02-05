Курган, 5 февраля, 2019, 10:53 — ИА Регнум. Новый питомец семьи врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова, щенок породы хаски, после публикации в социальной сети стал народным любимцем. Жители Зауралья оставили массу позитивных комментариев под постом с щенком и поделились фотографиями собственных домашних любимцев. Но не всех умилил этот пёс, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото с официальной страницы главы Зауралья «ВКонтакте» Новый питомец врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова

«В нашем полку прибыло. Не любит бардак и нечищеные дороги. Работаем на Курганскую область», — подписал фотографию питомца Владимир Шумков 3 февраля.

Душевный пост собрал уже более трёх тысяч «лайков» и множество комплиментов. Но есть и злободневные комментарии.

«Уборка снега ведётся безобразно. Уже давно не видно, где заканчиваются тротуары и начинается проезжая часть. В этом году выезжал по моему звонку представитель клининговой компании, обещал, в четверг будет техника, но прошло уже три недели, ничего не изменилось. Мне одной кажется, что мы оплачиваем деньги не за такую уборку двора?» — пишет под постом с щенком возмущённая жительница Кургана.

Комментатор по имени Александр отметил: «Народы Севера говорят: какой хозяин, такая и собака». Специалисты отмечают, что собаки породы хаски физически выносливы и являются ездовыми. Кроме того, хаски свойственна дружелюбность, и этих собак рекомендуют в качестве компаньона.