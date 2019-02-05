Воронеж, 5 февраля, 2019, 10:49 — ИА Регнум. Шесть предприятий являются потенциальными резидентами особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Центр» в Воронежской области. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, было заявлено на заседании президиума правительства региона под председательством губернатора Александра Гусева 4 февраля. На заседании обсуждался проект соглашения между Минэкономразвития РФ и правительством региона о передаче полномочий по управлению ОЭЗ.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Заседание президиума правительства Воронежской области

Как сообщил руководитель департамента экономического развития области Анатолий Букреев, в рамках двухстороннего соглашения правительству Воронежской области делегируется ряд полномочий по управлению ОЭЗ, в частности, по ведению реестра резидентов, подготовке документации по планировке территории в границах ОЭЗ и созданию инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур.

Как отмечалось на заседании, на территории ОЭЗ в Новоуманском районе есть возможность разместить 15−20 новых высокотехнологичных производств. Уже сейчас подписаны соглашения о намерениях с шестью предприятиями — потенциальными резидентами, среди которых предприятия по выпуску алюминиевых профилей, фольгированных диэлектриков и технических ламинатов. Также ведется обсуждение размещения на территории ОЭЗ дочерних предприятий корпораций «Росатом» и «Созвездие».

"Мы фактически заканчиваем оформление всех документов, связанных с регистрацией особой экономической зоны. У нас еще одно соглашение — и зона будет функционировать законным образом. Законодательно все требования будут исполнены», — прокомментировал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Центр» в Воронеже. К 2028 году объём инвестиций потенциальных резидентов ОЭЗ может достичь 9 млрд рублей, предполагается создание 1,4 тыс. рабочих мест.

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