Балашиха, Московская область, 5 февраля, 2019, 10:35 — ИА Регнум. Больше всего жалоб от жителей Московской области на портал «Добродел» поступило от жителей Балашихи, они связаны с уборкой снега. Данная информация прозвучала 5 февраля на заседании правительства Подмосковья, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова Снег. Балашиха

Отдельно отметили большое число жалоб в Подольске на вывоз мусора.

В числе главных проблем сервиса назван перенос жалоб. В качестве примера чиновники рассказали о неубранном снеге на детской площадке в Павловском Посаде, она остаётся неочищенной уже месяц. В целом количество «просрочки» сократилось на 45%, в основном такие жалобы в небольших муниципалитетах с населением менее 100 тысяч.

«Добродел» — интернет-сервис для жителей Московской области, который доводит жалобы до органов исполнительной власти.