Москва, 5 февраля, 2019, 10:26 — ИА Регнум. На сегодняшний день в мире живут 43,8 млн человек больных раком (диагноз был поставлен пять и более лет назад), сообщается на сайте Минздрава РФ.

Раковые клетки

В России, благодаря профилактике около 56% всех злокачественных новообразований были выявлены на I—II стадии, это привело к снижению летальных исходов. Смертность в 2017 году снизилась на 3,6%.

Назван лучший способ профилактики рака

В ближайшие годы в РФ реализуют федеральный проект по профилактике и лечению рака. Задача — снизить смертность от этого заболевания до 185 случаев на 100 тыс. населения.

Отмечается, что более 40% случаев возникновения рака можно предотвратить с помощью здорового образа жизни.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. В рамках борьбы с раком каждый регион России получит свой паспорт здоровья.

Подробнее: Борьба с раком: каждый регион России получит паспорт здоровья