Москва, 5 февраля, 2019, 10:25 — ИА Регнум. Все молодые люди, которые хотят уехать из РФ, на самом деле просто испытывают любопытство и хотят посмотреть, как живут люди в других странах, а вовсе не покинуть РФ навсегда. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля, об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что показатель количества граждан, желающих покинуть РФ, «не такой высокий». Согласно опросу «Левада-центра» среди молодежи доля таких граждан достигает 41%.

«Наши граждане не хотят уезжать из России, только 17% хотели бы. Это хороший показатель. Среди молодежи больше — но причина одна: любопытство. Мы все тоже были школьниками и студентами, нам всем хотелось куда-то поехать», — заявил Жириновский.

По его словам, всем молодым гражданам всегда хочется посмотреть, как живут граждане в других странах, но это не означает, что он планирует уезжать навсегда.

«Ребенок хочет увидеть, что там за границей, поэтому часть молодежи и больше. Но они покатаются и вернутся», — уверен Жириновский.