Вашингтон, 5 февраля, 2019, 10:08 — ИА Регнум. Скорость смещения северного магнитного полюса Земли за последние 20 лет возросла более чем в три с половиной раза. Так, если в середине 1990-х годов полюс смещался со скоростью 15 км в год, то в настоящее время этот показатель вырос до 55 км в год. Это выяснили учёные из американского Национального института информации об окружающей среды, сообщает журнал Nature.

Северный полюс

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Исследователи отмечают, что смещение магнитных полюсов — вполне обычное явление, но, как правило, они смещаются куда медленнее. К примеру, южный полюс смещается всего на 10 км в год.

Установлено, что северный магнитный полюс Земли движется от северных территорий Канады в сторону Сибири и уже преодолел линию перемены дат в восточном полушарии. Стремительное смещение полюса заставило специалистов экстренно выпустить обновления для карт электронных навигационных систем, которое должно было появиться только в конце 2019 года.

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До сих пор учёные не могут найти объяснение такого резкого увеличения скорости смещения северного полюса. Считается, что на движение магнитных полюсов влияет жидкость в ядре Земли. Так, на Северный полюс оказывают влияние потоки, находящиеся под Канадой и Сибирью.

При этом отмечается, что если скорость смещения будет продолжать нарастать, магнитные полюса Земли могут и полностью поменяться местами, что приведёт к глобальным катаклизмам. В частности, по словам учёных, произойдет полный коллапс с отказом электросистем и спутниковой навигации.

Напомним, последний раз полюса Земли полностью менялись около 780 тысяч лет назад. По оценкам американских учёных, смещающийся в Россию, в сторону Таймыра, северный магнитный полюс Земли достигнет полуострова через 30−40 лет.