Астана, 5 февраля, 2019, 09:50 — ИА Регнум. В январе 2019 года морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) отгрузил 5,612 млн тонн нефти, что на 16% больше, чем в январе 2018 года, сообщили в пресс-службе КТК.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В компании отметили, что из морского терминала в январе ушло 53 танкера. Основная часть отгруженной нефти 47% — это нефть с месторождения Тенгиз, 22% — нефть с Кашаганского месторождения, 16,5% — с месторождения Карачаганак, 12,7% — нефть с российских месторождений и 1,8% — нефть от других месторождений в Казахстане.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году объем нефти, отгруженной через морской терминал КТК в Новороссийске составил 61,1 млн тонн нефти брутто, что на 10,8% больше, чем годом ранее.