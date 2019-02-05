Москва, 5 февраля, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Банк ВТБ обеспечил больше половины всего притока средств на валютные вклады российских банков в декабре 2018 года. Сбербанк привлек валюты в четыре раза меньше, следует из данных исследовательской компании Frank RG.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

В декабре валютные вклады населения в десяти крупнейших банках РФ выросли на $1,9 млрд (+ 6,7%) в долларовом эквиваленте — до $58,9 млрд по данным на 1 января 2019 года. Из них ВТБ привлек $1,08 млрд, валютные вклады в банке выросли до $16 млрд, сообщает РБК.

Последний месяц обеспечил банку почти весь годовой приток валюты, который составил $1,13 млрд. У Сбербанка валютные вклады выросли в декабре на $230 млн. Рост составил менее 1% при общем объеме вкладов $28 млрд.

В ВТБ приток средств по срочным вкладам в иностранной валюте объяснили выгодным предложением — максимальной ставкой по депозитам на уровне 3,8% годовых. При этом большинство вкладчиков оказались из состоятельного сегмента, добавили в банке.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя максимальная процентная ставка по рублёвым вкладам десяти крупнейших российских банков в третьей декаде января сохранилась на уровне 7,55%. Во второй декаде января, по данным ЦБ РФ, показатель также составлял 7,55%, в первой декаде — 7,53%.

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