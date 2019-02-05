Москва, 5 февраля, 2019, 09:09 — ИА Регнум. В России за неделю (23−30 января) число безработных граждан выросло на 5,5% и составило 730 тыс. 090 человек. Годом ранее насчитывалось 779,6 тыс. безработных, сообщили в Минтруда РФ.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

Рост численности безработных зафиксирован в 83 регионах России. Не изменилось количество безработных в Пензенской области и Ингушетии.

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Отмечается, что увеличение безработицы в январе — это сезонный фактор. При этом в органах занятости насчитывается 1,4 млн единиц свободных вакансий.

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Как сообщалоИА REGNUM, по данным Роструда, численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в декабре 2018 года увеличилась на 4,9%.

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