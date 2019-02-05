Токио, 5 февраля, 2019, 09:25 — ИА Регнум. Последствия торгового спора между двумя крупнейшими экономиками мира — США и Китаем — затрагивают также Германию и Японию. Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время визита в Японию заявляет, что Берлин и Токио вместе намерены реформировать Всемирную Торговую Организацию (ВТО), передает немецкий канал n-tv 5 февраля.

Флаг ВТО

Перед лицом угрозы свободе мировой торговли Германия и Япония хотят объединить усилия для реформирования ВТО, заявила Меркель во время беседы со студентами элитного университета Кэйо в Токио. Во время председательства Японии в «Большой двадцатке» реформа ВТО будет в центре внимания.

«И между Японией и Германией есть много общего», — подчеркнула Меркель.

По словам канцлера, правительство Германии пристально следит за развитием торгового спора между США и Китаем. Снижение потребления в Китае в результате торгового конфликта было сразу заметно в Германии и Японии, поскольку экономики стран тесно переплетены. В Германии пострадала автомобильная промышленность, а в Японии — компании-поставщики китайского концерна Huawei.

4 февраля Ангела Меркель была принята императором Японии Акихито. Это была уже третья встреча Меркель с императором. Содержание их беседы журналистам еще не известно.

85-летний Акихито весной этого года уступает престол своему сыну Нарухито из-за проблем со здоровьем. 5 февраля Меркель встретится с наследным принцем.