Бангкок, 5 февраля, 2019, 08:36 — ИА Регнум. В Бангкоке в одной из местных больниц была госпитализирована принцесса Таиланда Чулапхон. Об этом сообщила газета Bangkok Post со ссылкой на данные Бюро королевского двора.

Government of Thailand Принцесса Чулапхон

По данным издания, 61-летняя женщина пожаловалась медикам на боли в спине и на ухудшение зрения.

Отмечается, что врачи рекомендовали принцессе Таиланда отправиться в больницу, чтобы пройти полное обследование.

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