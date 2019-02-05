Москва, 5 февраля, 2019, 08:43 — ИА Регнум. До 87−89 градусов снижена температура теплоносителя в батареях жителей города Москвы, заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и благоустройства Петр Бирюков 4 февраля, сообщается на сайте m24.ru.

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В сильные морозы температура теплоносителя в сетях достигает 125 градусов, добавил заммэра.

При этом он обратил внимание горожан на то, что за регулировку температур теплоносителя во внутридомовых системах отопления отвечают жилищные и управляющие компании.

Напомним, в любое время года в жилой комнате оптимальная температура воздуха должна составлять 20−22 градуса, при этом по нормативу допускается от 18 до 24 градусов.