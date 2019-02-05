Лондон, 5 февраля, 2019, 07:59 — ИА Регнум. Проживающий в Великобритании бизнесмен индийского происхождения Рувим Сингх приобрёл сразу шесть автомобилей Rolls-Royce, объяснив свои действия страстью к драгоценным камням. О своих предпочтениях он написал в социальной сети Instagram.

Эмблема Rolls-Royce

https://www.instagram.com/p/BtOwCriBaaW/

«Коллекция драгоценностей. Рубины, сапфиры и изумруды. Можно быть немного одержимым ювелирными украшениями, потому что они похожи на мороженое, которому всегда найдётся место», — говорится в подписи к фото.

Сделанная по спецзаказу коллекция включает три седана Phantom и три внедорожника Cullinan. Теперь в собственности Сингха находится более 15 автомобилей люксовой марки. Кроме автомобилей Rolls-Royce, британец владеет Bugatti Veyron, Porsche 918 Spyder, Pagani Huayara, Lamborghini Huracan и специальной версией Ferrari F12 Berlinetta.

Сингх занимал должность в правительстве Великобритании при бывшем премьер-министре Тони Блэре в группе по вопросам малого бизнеса и Совете по конкурентоспособности.

Читайте также: Губернатор Подмосковья привел факт об автомобилях Rolls-Royce