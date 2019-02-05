Москва, 5 февраля, 2019, 07:09 — ИА Регнум. На Интерконтинентальной бирже 4 февраля нефть марки Brent подешевела. Утром были попытки взлета, цена нефти даже поднималась выше заветного уровня в $63 за баррель. К вечеру баррель упал в цене на 0,14%, до $61,87, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Данные о сокращении добычи нефти ОПЕК уже учтены в ценах. Рынок сейчас настраивается на результаты переговоров между Китаем и США по вопросу о прекращении торговой войны, а также на то, что сегодня скажет президент США Трамп в ежегодном обращении к нации.

Отчет Baker Hughes показал, что количество активных нефтяных платформ в США опять резко упало за неделю, на 15 единиц, до 847 буровых платформ. Если цена на нефть не сможет закрепиться выше $63 за баррель, дальнейший рост приостановится. На сегодня, 5 февраля, диапазон по цене Brent ожидается на уровнях в $61−62 за баррель.

Читайте также: Нефть восстанавливается после падения