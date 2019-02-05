Москва, 5 февраля, 2019, 07:05 — ИА Регнум. Доллар и евро 4 февраля продолжили начавшуюся 1 февраля тенденцию к укреплению. Рубль еще с утра дешевел к обеим мировым резервным валютам. К вечеру рубль подешевел к доллару на 0,3%, а к евро — упал очень незначительно — на 0,02%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

Вышедшие в понедельник данные Росстата по первой оценке темпов роста российского ВВП за 2018 год не помогли укреплению рубля. Хотя, казалось бы, рубль на новостях о том, что российский ВВП рекордно взлетел на 2,3% за 2018 год после шести лет стагнации и спада, должен был бы тоже «улететь в космос». Но «космоса» не получилось.

У многих экономистов есть сомнения в том, что эти данные корректны, так как еще раньше вызывал сомнения странный пересчет Росстатом темпов роста в строительной отрасли, после которого вместо роста на 0,3% отрасль показала мощный подъем почти на 5%. Так что рынок воспринял опубликованные данные скептически.

Нефть смеси Brent 4 февраля подешевела на 0,14%, до $61,87 за баррель. Индекс российских государственных облигаций RGBI вырос на 0,01%. Курс евро к доллару в понедельник упал на 0,19%.

Сегодня, 5 февраля, президент США Дональд Трамп выступит перед конгрессом с ежегодным обращением к нации, доллар, возможно, будет расти в преддверии этого выступления. Исходя из небольшого снижения цены на нефть, прогноз по курсу доллара на сегодня остаётся без изменений — в диапазоне 65−66 руб., не меняется прогноз и по курсу евро — 74,8−76 руб.

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