Какова цена сдачи ПМР и чем обернётся решимость Мэй: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 5 февраля, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Армения — Азербайджан: в чём странность переговоров;
- Мэй настроена осуществить Брексит без задержек;
- Молдавия обозначила для России цену сдачи Приднестровья;
- Впервые ВВП России превысил 100 трлн рублей;
- К «делу Дятлова» подключат геометрию.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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