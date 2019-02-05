Киев, 5 февраля, 2019, 04:27 — ИА Регнум. Отстаивать свободу мореплавания собираются украинские власти, заявил президент этой страны Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

Он заявил, что корабли украинского флота намерены пройти через Керченский пролив, но когда это событие произойдет, он уточнять не стал, отметив лишь, что «идут только добровольцы» и что «корабли точно пойдут».

Среди вероятных добровольцев была упомянута первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. Кроме того, на борту будут журналисты и эксперты из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«Мы будем отстаивать свободу мореплавания», — сказал Порошенко.

Напомним, предыдущее прохождение украинских кораблей через Керченский пролив 25 ноября 2018 г. было проведено так, что вылилось в задержание российскими пограничниками моряков ВМС Украины. Украинцы устроили провокацию, после чего Порошенко объявил в ряде украинских регионов военное положение.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января бывший замглавы украинского генштаба Игорь Романенко заявил, что власти Украины собираются привлечь к новой провокации в Керченском проливе международные организации.