Вашингтон, 5 февраля, 2019, 03:59 — ИА Регнум. Пентагон проводит исследование случаев гибели местных жителей во время действий американской армии в военных операциях США за рубежом, сообщает газета The Washigton Post со ссылкой на осведомленные источники.

U.S. Air Force Авиаудар

Газета сообщает, что расследование проводится с 2018 года после заявлений в конгрессе о слишком высоких потерях среди мирных жителей в результате военных операций США. Источник отмечает, что итогом расследования должна стать разработка политики вооруженных сил Соединенных Штатов по отношению к случаям, приведшим к гибели гражданского населения.

Также расследование должно ответить на вопрос, почему данные минобороны США о числе погибших мирных жителей радикально занижены по сравнению с данными различных правозащитных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате авиаудара так называемой международной коалиции во главе с США по сирийскому Дейр-эз-Зору 3 февраля погибли не менее восьми местных жителей, среди которых пять детей и три женщины. Коалиция в течение января 2019 года нанесла четыре авиаудара по этой провинции в Сирии с целью уничтожения террористов, однако это привело к гибели десятков человек среди гражданского населения.