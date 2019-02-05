Орск, Оренбургская область, 5 февраля, 2019, 03:29 — ИА Регнум. Девятиклассник из Орска Иван Ворожейкин получил письмо от королевы Великобритании Елизаветы II, сообщает «Российская газета».

Иван Шилов ИА REGNUM Елизавета II

Письмо от монарха школьник получил в ответ на свое письмо к королеве. Ворожейкин подчеркнул, что таким образом он собирает автографы знаменитых людей, это увлечение у него началось еще с третьего класса школы. Тогда он впервые получил автографы звезд местной хоккейной команды «Южный Урал». У школьника также есть письма с автографами канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и других известных людей.

«Чтобы знаменитость ответила, достаточно просто вежливого письма», — поделился школьник.

Он добавил, что из российских политический деятелей у него есть автограф лишь лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Ворожейкин подчеркнул, что его почтовый адрес найти было проще всего.