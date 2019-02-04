Осло, 5 февраля, 2019, 02:53 — ИА Регнум. Присутствие военных кораблей НАТО в Черном море увеличилось с 2017 года на 40 дней, заявила заместитель генсека Североатлантического альянса Роуз Геттемюллер на выступлении в Атлантическом комитете Норвегии.

NASA Earth Observatory Чёрное море. Снимок из космоса

Она подчеркнула, что считает масштаб присутствия кораблей НАТО в Черном море достаточным. Однако, по ее словам, Североатлантический альянс рассматривает возможность расширения сотрудничества с Украиной и Грузией, чтобы «повысить их возможности в регионе». Геттемюллер также не исключила и возможности проведения совместных учений с Киевом и Тбилиси.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января уполномоченный по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии МИД Германии Михаэль Зильберт заявил, что ФРГ готова отправить свои боевые корабли в акваторию Черного моря для помощи Украине в «деэскалации и сдерживании российской агрессии».

Он также выразил готовность Германии помочь с освобождением украинских моряков, арестованных в результате антироссийской провокации ВМС Украины в Керченском проливе.