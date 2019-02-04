Ереван, 5 февраля, 2019, 02:15 — ИА Регнум. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян подтвердил информацию о том, что Армения приобрела у России четыре истребителя Су-30 СМ.

Vitaly V. Kuzmin Су-30 СМ

По словам Ованнисяна, истребители приобретены на начальном этапе контракта, и это «не предел желаний Армении». Как отметил пресс-секретарь, самолёты будут поставлены в Армению в течение текущего года по внутрироссийским ценам.

На вопрос, можно ли сказать, что с приобретением этих истребителей военный баланс сил, который, как часто говорилось, был нарушен, Армения теперь не только восстановила, но и изменила в свою пользу, пресс-секретарь Минобороны ответил: «То, что подобный многофункциональный, тяжелый и мощный истребитель может изменить баланс, независимо от численности, и что четыре истребителя — это не предел наших желаний, это очевидно».

В ответ на вопрос, достаточно ли этих четырех истребителей для решения поставленных перед армией задач, он отметил, что эти четыре истребителя, во всяком случае, могут изменить ситуацию.