Москва, 5 февраля, 2019, 02:14 — ИА Регнум. Украина не спешит признавать венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, чтобы не создавать прецедент перед грядущими выборами украинского президента, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Киев не стал подражать США и признавать Гуайдо главой Венесуэлы из страха создать прецедент: с учетом очень вероятных фальсификаций на выборах, это помогло бы признанию извне президентом не Порошенко, если он «победит», а Тимошенко — стоит ей вывести сотни тысяч людей на улицы», — заявил он.

Ранее, 4 февраля, целый ряд европейских государств заявил о признании венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо переходным президентом Боливарианской Республики. Ранее Гуайдо признали США, Канада и ряд стран Латинской Америки.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля пресс-секретарь МИД Украины заявил о том, что Киев не признает Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Украина признала Гуайдо лишь лидером оппозиции и главой Национальной ассамблеи.