Каракас, 5 февраля, 2019, 04:00 — ИА Регнум. К началу этой недели, 4 февраля, лидер оппозиции Хуан Гуайдо надеялся напугать Николаса Мадуро истечением срока ультиматума о проведении выборов, выдвинутого рядом европейских стран, и прибытием гуманитарной помощи к границам с Колумбией и Бразилией. «Всякая потеря инициативы воспринимается как триумф чавизма, на руку которому играет время — одно из лучших его орудий», — отмечает СМИ.

Asambleanacional.gob.ve Хуан Гуайдо и Николас Мадуро

Если за более чем два десятилетия чавистское руководство Венесуэлы что-то и показало, так это устойчивость: со времен Уго Чавеса, который прокладывал себе путь благодаря уже завершившемуся нефтяному буму, до Мадуро, увязшего вместе со всей страной в беспрецедентном социальном, политическом и экономическом кризисе, оно сохранило свои позиции.

«Стратегия, на которую, по всей видимости, поставит чавизм, в конечном счете не слишком загадочна, она вполне обычна: выиграть время, подорвать силы противника и подготовить контратаку», — считает El Pais.

На улицах Каракаса если что-то и просматривается, то это усталость и изнеможение, а также отчаяние. Есть и страх, что всё обернется к худшему, ведь в Венесуэле что угодно может стать еще хуже: начиная с очередного возрастания уровня насилия и заканчивая серьезным ухудшением условий существования, уже и так являющихся нищенскими для миллионов людей. Впереди же маячат гиперинфляция, долларизация экономики и эффект от последних санкций Соединенных Штатов, которые неизбежно повлияют на повседневную жизнь венесуэльцев — например, возникнут сложности с поставкой топлива.

То, что чавизм умеет сопротивляться, еще не означает, что он способен делать это долгое время, подчеркивает издание. Стратегия Гуайдо заключается не только в сохранении международного давления на режим Мадуро, но и в его удвоении. Таким образом, роль Европейского союза становится ключевой. В этот понедельник ряд стран ЕС, в том числе Германия, Франция, Великобритания и Испания, признали оппозиционера легитимным временным президентом.

Другая точка приложения сил Хуана Гуайдо в борьбе с Мадуро — международная гуманитарная помощь. В субботу, 2 февраля, чавистский лидер отказался от получения каких-либо «внешних услуг» — решение, с точки зрения его противника, «безусловно далекое от того, что происходит на улицах». «Он [Мадуро] сказал, что в чрезвычайных мерах нет необходимости, поскольку они были бы равноценны подачкам. Это преступные и садистские слова», — заявил Гуайдо.

При этом намерения венесуэльской оппозиции заключаются в увеличении давления на военных, поскольку именно они контролируют границы и от них в конечном итоге зависит, поступит помощь в Венесуэлу или нет. США уже начали крупную операцию, согласованную с Колумбией и Бразилией, по максимально быстрой доставке груза, хотя конкретные пункты его прибытия не обозначили.

Дипломатические источники из разных латиноамериканских стран опасаются, что всё это нужно лишь в качестве предлога для эскалации конфликта в военной сфере, добавляет El Pais. На такое развитие событий неоднократно намекал советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, не возражают против него и наиболее ярые критики чавизма.