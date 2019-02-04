Израильские силовики убили палестинца на Западном берегу реки Иордан
Рамалла , 4 февраля, 2019, 23:20 — ИА Регнум. Израильские военные застрелили одного палестинца и ранили еще одного на Западном берегу реки Иордан. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает палестинское агентство ВАФА.
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Палестина
Известно, что израильские солдаты, дежурившие в районе города Дженина, открыли стрельбу по палестинцам после того, как те якобы бросили в них взрывное устройство.
Один молодой палестинец был убит, ещё один получил ранение.
Израильская сторона утверждает, что палестинцы пытались атаковать израильских военных и метнули в них некое взрывное устройство. Однако власти палестинского города Дженина утверждают, что ничего подобного не было, и израильтяне просто открыли огонь по молодым людям, одному из которых 19 лет, второму — 16.