Москва, 4 февраля, 2019, 23:00 — ИА Регнум. Представленные Росстатом 4 февраля данные о росте ВВП России в 2018 году являются предварительными и в дальнейшем будут уточняться, говорится в сообщении федеральной службы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рост ВВП

«Данная оценка ВВП основана на оперативных внутригодовых данных федеральных статистических наблюдений о результатах деятельности организаций c учётом уточнений респондентов, полученных в конце года, и предварительных расчётах основных макроэкономических показателей», — поясняют в Росстате.

Отмечается, что ведомством также использовались данные из отчёта об исполнении консолидированного бюджета России и бюджетов государственных внебюджетных фондов на 1 декабря 2018 года, опубликованная Банком России оценка платёжного баланса страны и опубликованные ФТС индексы внешней торговли в январе-ноябре 2018 года.

«Для оценки показателей, данные о которых в настоящее время отсутствуют, использовались соотношения, полученные за 2017 год. Результаты расчётов будут уточняться в соответствии со сроками, определёнными в Федеральном плане статистических работ», — говорится в сообщении.

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Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Росстат сообщил, что объём ВВП России за 2018 год, по первой оценке, вырос на 2,3% и в текущих ценах впервые превысил 100 трлн рублей. Показатель роста в 2,3% является также самым большим за последние шесть лет.

При этом ранее Минэкономразвития оценивало рост российской экономики в 2018 году в 2%, а Банк России прогнозировал рост в пределах 1,5−2%.