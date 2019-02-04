Нью-Йорк, США, 4 февраля, 2019, 22:47 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о намерении не вмешиваться в политический кризис в Венесуэле, сообщает 4 февраля пресс-релиз, опубликованный на официальном сайте Организации Объединенных Наций.

U.S. Mission Photo by Eric Bridiers Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

По словам генсека ООН, сохранить нейтралитет надо для того, чтобы иметь возможность содействовать обеим сторонам в деле разрешения кризиса.

«Я пообщался со сторонниками каждой из этих инициатив, но секретариат ООН решил не участвовать ни в одной из этих групп, чтобы иметь возможность по их просьбе помочь найти политическое решение кризиса», — указано в тексте заявления.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила о решении стран ЕС признать Хуана Гуайдо временным главой Венесуэлы.

Напомним, спикер венесуэльского парламента самовольно провозгласил себя временным главой государства и потребовал отставки действующего президента страны Николаса Мадуро.