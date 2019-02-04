Киев, 4 февраля, 2019, 22:42 — ИА Регнум. Глава Государственной пограничной службы (ГПС) Украины Петр Цигикал заявил, что система охраны украинских морских границ слишком ненадежна и необходимо выделить больше средств на оснащение границы. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщают украинские СМИ.

Romario99 Азовское море

Цигикал заявил, что для укрепление морских границ Украины, на побережье Азовского моря ГПС возвела пять наблюдательных башен. Примечательно, что на этих башнях пока не установлено никакого современного наблюдательного оборудования, но Цигикал обещает, что в течение года «современные средства визуального и радиотехнического контроля» на этих башнях обязательно установят.

Также Цигикал рассказал, что по линии МВД Украины идут переговоры о закупке у Франции 22 патрульных катеров, которые бы помогли усилить присутствие Украины в Азовском море.