Брюссель, 4 февраля, 2019, 21:55 — ИА Регнум. Девятнадцать стран Европейского союза приняли сегодня, 4 февраля, совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают спикера оппозиционной проамериканской Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом Боливарианской Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Хуан Гуайдо

Подписанты декларации напомнили, что 26 января Евросоюз фактически поставил ультиматум законному президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в течение восьми дней объявить о проведении в стране президентских выборов. Если Мадуро не выполнит требования Евросоюза, то евробюрократы грозили признать американскую марионетку Гуайдо президентом Венесуэлы.

Законный президент Мадуро сразу сказал, что не собирается выполнять ничьи ультиматумы и считает это полной дикостью и вмешательством во внутренние дела Венесуэлы.

Более того, Мадуро заявил, что намерен провести выборы в Национальную ассамблею Венесуэлы, которую сейчас контролирует проамериканская оппозиция.

Теперь 19 стран Евросоюза, а именно — Испания, Хорватия, Португалия, Швеция, Германия, Польша, Великобритания, Эстония, Дания, Литва, Нидерланды, Латвия, Франция, Чехия, Венгрия, Люксембург, Австрия, Бельгия и Финляндия — подписали декларацию о признании Гуайдо.

Стоит отметить, что Италия пока еще выступает против признания Гуайдо.