Нью-Йорк, США, 4 февраля, 2019, 21:45 — ИА Регнум. Соглашение об обмене военнопленными в Йемене «висит на волоске» из-за различий в списках, предоставленных сторонами конфликта, 4 февраля передает агентство Associated Press.

Kate Dixon Йемен

По словам директора оперативного управления Международного Комитета Красного Креста Доминика Стиллхарта, и хуситы, и представители «правительственной коалиции» утверждают, что удерживают меньшее число заключенных, чем заявляют их противники.

«Я думаю, что в конце этой недели мы будем лучше понимать, увидим мы выполнение этого соглашения или нет», — сообщил Стиллхарт.

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