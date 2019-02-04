Киев, 4 февраля, 2019, 20:54 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Украины завершила прием документов от кандидатов в президенты республики. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщается на сайте ЦИК Украины.

Artemka ЦИК Украины

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЦИК Украины начала прием документов от кандидатов в президенты республики 31 декабря 2018 года.

К моменту закрытия приема документов, в ЦИК за регистрацией обратились 90 человек. 28 из них уже получили положительные оценки, 22 было отказано в регистрации. 40 пакетов документов находятся на рассмотрении.

При этом заведующий отделением по взаимодействию со СМИ ЦИК Украины Константин Хивренко отметил, что наиболее частая причина отказа в регистрации — это отсутствие необходимого по закону залога в 2,5 млн гривен (около $90,6 тыс.). Примечательно, что данный залог подлежит возврату лишь в том случае, если кандидат победит на выборах, либо пройдет во второй тур.

Оставшиеся заявки ЦИК должен рассмотреть до 8 февраля включительно. Напомним, что выборы президента Украины пройдут 31 марта.