Киев, 4 февраля, 2019, 20:41 — ИА Регнум. Украина в рамках реализации четвертого этапа дорожной карты по отделению (анбандлингу) оператора газотранспортной системы (ГТС) создала новую компанию — «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГСУ). Об этом 4 января сообщает пресс-служба госкомпании «Укртрансгаз» (владелец ОГСУ).

Utg.ua Газовые вентили

Гендиректором компании назначен Павел Станчак. Отмечается, что в сентябре и декабре 2018 года «на встречах с заинтересованными сторонами» набсоветы «Нафтогаза Украины» и «Магистральных газопроводов Украины» (МГУ) представили юридическое отделение оператора ГТС.

«Создание ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» позволит начать юридическое отделение функции транспортировки газа сначала в структуре НАК «Нафтогаз Украины», а после 1 января 2020 года — вне группы «Нафтогаз», — информирует «Укртрансгаз».

Кроме того, отмечается, что за январь 2019 года Украина увеличила транзит российского газа через свою ГТС на 25,7% (на 1 млрд 555,2 млн куб. м) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года — до 7 млрд 610,7 млн куб. м.

При этом оперативные данные компании «Укртрансгаз» свидетельствуют, что за январь Киев сократил импорт природного газа в 3,2 раза (на 553,8 млн куб. м) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года — до 247,7 млн куб. м.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Украина сократила транзит природного газа через свою ГТС на 7,1% (на 6 млрд 677,8 млн куб. м) по сравнению с 2017 годом — до 86 млрд 779,2 млн куб. м. В том числе транзит газа через Украину в Европу за год составил 83 млрд 839,4 млн куб. м (-7,6% к 2017-му), Молдавию — 2 млрд 939,8 млн куб. м (+8,6%). «Нафтогаз» является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Кроме того, в 2018 году кабмин завершил процесс регистрации компании «Магистральные газопроводы Украины», а также назначил наблюдательный совет нового независимого оператора ГТС. Акции МГУ уже зарегистрированы комиссией по ценным бумагам. Также был утвержден план корпоративного управления этой компании и решен вопрос ее финансирования.

Напомним, в январе российская госкомпания «Газпром» увеличила экспорт газа в дальнее зарубежье на 1,6% в годовом выражении (до 17,6 миллиарда кубометров). Добыча газа за этот период увеличилась на 3,8% до 47,4 миллиарда кубометров газа. В 2018 году «Газпром» увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 3% до 201 миллиарда кубометров со 194,4 миллиарда кубометров в 2017 году.