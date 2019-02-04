Москва, 4 февраля, 2019, 21:01 — ИА Регнум. В настоящее время китобойный промысел можно сравнить с самым обыкновенным убийством высокоразвитых и, не исключено, что даже разумных существ, полагает член политсовета партии «Зелёные» Владислав Жуков. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил 4 февраля в рамках брифинга в пресс-центре REGNUM, на котором его участникам был показан небольшой документальный российско-норвежский фильм о варварском истреблении китов норвежскими китобоями.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маргарита Митрофанова

Дарья Антонова ИА REGNUM Владислав Жуков

«Только три державы, которые позиционируют себя как высокоцивилизованные страны — Дания, Япония и Норвегия — не признали этот мораторий (мораторий на добычу китовых, объявленный Международной конвенцией по регулированию китобойного промысла — прим. ИА REGNUM ), который ограничивался одной оговоркой, что добыча морских млекопитающих признаётся, если она является исторически сложившейся для аборигенного населения, которое сохраняет свои этнические корни и не может без такого промысла обходиться, — сказал Жуков. — Но мировое учёное сообщество сейчас активно обсуждает уникальность этих животных и даже возможное наличие у них зачатков разума. Есть очень серьёзные свидетельства в пользу того, что у тех же дельфинов есть сигнальные системы, которые по своему разнообразию могут говорить о высшей нервной деятельности, которая сопряжена с разумом. Мы же видим это оголтелое варварство, которое бессмысленно аргументировать историческим наследием. Мы живём в совсем другую эпоху, и это (китобойный промысел — прим. ИА REGNUM ) можно сравнить с обыкновеннейшим убийством».

Жуков заявил, что замалчивать такое нельзя и надо призывать общественность к решению этой проблемы.

«Китобойный промысел подрывает основы гуманизма, — сказал Жуков. — Надо предпринять все усилия для защиты китов. Сегодняшняя пресс-конференция будет одним из этапов в чёткой и конкретной позиции, что мы отрицаем такую вакханалию в этой области».

С ним согласилась и другой участник пресс-конференции, секретарь ЦК Объединённой коммунистической партии, экс-депутат Госдумы РФ Дарья Митина:

Дарья Антонова ИА REGNUM Дарья Митина

«Не присоединились к китобойному мораторию на промысловый забой китов именно те страны, которые усиленно позиционируют себя как лидеры природоохранного сообщества, — констатировала она. — Это Дания, Исландия и Норвегия. Япония рекламирует себя как экологического лидера, а на днях заявила, что выходит из этого моратория».

По её словам, в сложившейся ситуации имеют место две проблемы — экономическая и законодательная.

«Международное природоохранное право в этой отрасли малоразвито, — подчеркнула Митина. — Китобойная комиссия — роль её планомерно снижается из года в год, и мораторий не имеет никакого императивного характера. На примере Японии мы видим, что сегодня ты подписал мораторий, а завтра от него отказался. Никаких санкций, штрафов страна не несёт. Издержки исключительно репутационные. Если мы говорим о Норвегии, то если в нашем законодательстве предусмотрен приоритет международного права над национальным, то в Норвегии приоритет национального законодательства. Норвегия, кстати, не входит в ЕС, а значит, со стороны ЕС не может быть санкций».

Бороться с таким положением вещей, как полагает Митина, следует не только моральным воздействием.

«РФ представлена во всех международных организациях, — обратила она внимание. — Она может занять более активную позицию. Тем более что Россия — это тоже страна арктической акватории, а вода — это такое дело, где нет национальных границ. Поэтому РФ в данном случае может занять более активную позицию, и мы можем повлиять не только на норвежских коллег. Это потихоньку превращается в тенденцию, и мы можем сказать, что мораторий становится фикцией».

Как подчеркнула Митина, необходимо поднять эту проблему заново с привлечением учёных и экономистов, которые объяснят, что нет здесь «никакого профита».

Дарья Антонова ИА REGNUM Тимофей Суровцев

«Основные страны — импортёры мяса китов, убитых «доблестными» норвежскими китобоями, — это Япония, Исландия и Дания, — заметил в свою очередь руководитель Центра экологического консалтинга и мониторинга «ПОМОР» Тимофей Суровцев.— Как ни странно, в ряды кулинарных «гурманов» затесалась и Латвия. Причём международная торговля продуктами китовых, находящихся под угрозой исчезновения, запрещена Конвенцией о международной торговле видами фауны и флоры. Впрочем, на этот факт «цивилизованным» скандинавским странам, видимо, наплевать».

Кроме того, в рамках пресс-конференции были озвучены некоторые цифры. В частности, журналистам сообщили, что прошлый — 2018 — год был рекордным по экспорту китового мяса.

«В прошлом году порядка 100 млн долларов составил экспортный баланс Норвегии, — уточнили организаторы пресс-конференции. — А стоимость китового мяса доходит до 70 евро. Странно, что страна, которая занимает третье место по экологичности и по рейтингу счастья, практикует странную национальную традицию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля в пресс-центре REGNUM прошла пресс-конференция, в рамках которой её участникам был показан новый российско-норвежский фильм, посвящённый тому, как норвежские моряки ведут китобойный промысел.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-конференция российских экологов в пресс-центре ИА REGNUM

Кроме того, в рамках фильма его зрители смогли ознакомиться с мнением (как полагают авторы фильма, весьма спорным) норвежских сторонников китобойного промысла из числа крупных политических деятелей Норвегии и рядовых граждан. Как оказалось, сами норвежцы не видят никакой проблемы в том, что их страна — это одно из немногих государств, которое продолжает вести добычу китового мяса.

Важно отметить, что фильм изобилует шокирующими и тяжёлыми для просмотра кадрами умерщвления китов и свежевания их туш.