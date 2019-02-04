Москва, 4 февраля, 2019, 20:58 — ИА Регнум. В пресс-центре REGNUM 4 февраля прошла пресс-конференция российских экологов, в рамках которой её участникам был продемонстрирован новый российско-норвежский фильм, посвящённый критике китобойного промысла, ведущегося в Норвегии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, по словам экологов, норвежские охотники ведут в своих водах безжалостное истребление китов, игнорируя требования мирового сообщества, призывающего их положить конец этому хищническому промыслу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-конференция российских экологов в пресс-центре ИА REGNUM

«Норвегия вступила в позорный спор со всем миром, — констатировали авторы фильма. — Маленькая страна решила стать изгоем и начала сражаться с крупными державами, защищая своё право на убийство».

Отметим, что основная часть фильма посвящена тому, как норвежские моряки ведут китобойный промысел и подробно описывают весь процесс добычи китового мяса. Некоторые китобои не стесняются говорить, что, «поймав одного кита, входишь во вкус».

«Для нас охота — это вызов, мы получаем от этого удовольствие, — признаётся авторам фильма один из моряков. — Если нам удастся застрелить 50% от тех китов, что мы замечаем, это очень хороший результат».

Кроме того, в рамках фильма его зрители смогли ознакомиться с мнением (как полагают авторы фильма, весьма спорным) норвежских сторонников китобойного промысла из числа крупных политических деятелей и рядовых граждан. Как оказалось, сами норвежцы не видят никакой проблемы в том, что их страна — одно из немногих государств, которое продолжает вести добычу китового мяса.

Важно отметить, что фильм изобилует шокирующими и тяжёлыми для просмотра кадрами умерщвления китов и свежевания их туш. Как оказалось, очень многие из выловленных самок кита оказываются беременными.

«Более 80% убитых китов — это беременные самки: после доблестной «добычи» гарпунами, начинёнными взрывчаткой, эмбрионы вырезают и выбрасывают в море», — обратили внимание организаторы пресс-конференции.

Кроме того, в фильме подробно рассказано о том, какой вред популяции китовых нанесла их варварская добыча в XX и XXI веках.

«Популяции малого полосатика уже истреблены в количестве, превышающем норму для их репродукции», — привели пример создатели фильма.

Напомним, что 4 февраля в пресс-центре REGNUM прошла пресс-конференция, посвящённая проблематике сохранения млекопитающих морей арктического региона.

Организаторами мероприятия выступили международная ассоциация журналистов-экологов «ЭКО-пресс», российская партия «Зелёные», Общественная палата России.