Киев, 4 февраля, 2019, 20:14 — ИА Регнум. На Украине следственное управление национальной полиции Киева возбудило уголовное дело о создании и управлении незаконным онлайн-казино Azino777. По данным портала The Bell, главным фигурантом по этому уголовному делу проходит российский гражданин Альберт Валиахметов.

Жан Беро. Зал для игры в казино. 1889

Следствие установило, что работу Azino777 администрировала созданная IT-специалистом Валиахметовым в 2014 году украинская фирма «Роял Гейм». По данным портала, ведущий это уголовное дело следователь Шляхов делал как минимум два запроса, в которых фигурирует компания «Роял Гейм».

В одном запросе косвенно подтверждается связь Azino777 и фирмы «Роял Гейм», в частности, в нем сообщается о результатах обыска, которые прошли 12 июня в офисе «Роял Гейм». В ходе обыска из офиса фирмы были изъяты 42 системных блока, 3 ноутбука Apple, 2 ноутбука Lenovo, 8 жестких дисков, 16 мобильных телефонов, 5 флешек. На всей этой технике содержалась детальная информация о работе онлайн-казино Azino777.

Кроме самого Валиахметова, в уголовном деле фигурируют еще несколько подозреваемых — граждане России и Украины. Их имена не называются.

Само название онлайн-казино Azino777 связывают с названием спального района Азино в Казани. Доменное имя онлайн-казино было зарегистрировано в 2013 году. В тот период Валиахметов часто ездил в Казань и Киев.

Напомним, что в России Azino777 запрещено. Его сайт был заблокирован Роскомнадзором ещё в 2018 году. Однако казино продолжает свою работу по другому адресу в международной доменной зоне .com.