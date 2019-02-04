Лондон, 4 февраля, 2019, 19:58 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть начали восстанавливаться после резкого падения на 2−3%, 4 февраля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В настоящий момент нефть марки Brent оценивается в $62,07 за баррель — это ниже старта торгов на 68 центов (-1,1%), но выше ранее зафиксированных $61,37 за баррель.

Нефть WTI, ранее в ходе торгов упавшая в цене до $53,38 за баррель, восстановилась до 54,10 (-2,1% или $1,16 за баррель).

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