Ватикан, 4 февраля, 2019, 19:55 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск, который находится в апостольской поездке в Объединённых Арабских Эмиратах, в своем выступлении, которое было посвящено межрелигиозному диалогу, процитировал одного из персонажей романа «Братья Карамазовы» русского писателя Федора Достоевского. Трансляция выступления понтифика велась на официальном сайте Ватикана.

Photogallery.va Визит Папы Римского Франциска в Аравию

Римский первосвященник заявил, что прибыл в Абу-Даби как верующий, жаждущий мира и «брат, который ищет мира со своими братьями».

Франциск подчеркнул, что во имя Бога-Творца всякая форма насилия должна осуждаться, так как это является осквернением имени Бога. Нельзя использовать Божье имя для оправдания ненависти и насилия против брата. Он также заявил, что не существует в мире насилия, которое было бы можно оправдать религией.

Также папа Римский призвал все религии мира и всех верующих «взойти вместе, одной семьей, на ковчег», который смог бы «пройти через бушующие моря мира». Франциск уверен, что ответом на грозящие миру войны и гонки вооружений должна стать «демилитаризация» сердец людей.

Папа Римский особо подчеркнул важность диалога, но предостерег от использования диалога в деструктивных целях.

«Храбрость быть иным является душой диалога, основой которого является искренность намерений. Диалог компрометируется вымыслом, который увеличивает расстояния и подозрительность. Нельзя провозглашать братство и затем действовать в противоположном направлении. Как заявил современный писатель, тот, кто лжет самому себе и слушает собственную ложь, доходит до того, что не различает никакой правды ни в себе, ни кругом, и начинает не иметь уважения ни к себе, ни к другим», — сказал понтифик.

Напомним, что слова о лжи и ее пагубности произносит персонаж романа «Братья Карамазовы» русского писателя Федора Достоевского — старец Зосима.