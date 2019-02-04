Курган, 4 февраля, 2019, 19:52 — ИА Регнум. В Курганской области количество работников отделов экономики и бухгалтерий в больницах превышает численность медперсонала. Мало того, у администраторов медучреждений заработная плата в 1,5−2 раза выше зарплаты врачей. Данные факты вскрыла комплексная ревизионная группа, которая по поручению главы Курганской области с декабря 2018 года проверяет деятельность медицинских учреждений Зауралья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Filefastovik.com Больничный коридор

В группу ревизоров, кроме сотрудников финансового управления правительства Курганской области, вошли представители Счётной палаты, Территориального фонда обязательного медицинского страхования и общественных организаций.

На сегодняшний день проведена проверка девяти центральных районных больниц. Сейчас ревизионная работа идет ещё в пяти медицинских учреждениях. Проверку планируется завершить до 1 марта 2019 года.

Первые результаты показали, что в ряде больниц сотрудники финансово-экономических отделов незаконно начисляли себе премиальные. В итоге их заработная плата в 1,5−2 раза превышала зарплату врачей, совмещающих по несколько ставок. Причём количество работников отделов экономики и бухгалтерий избыточно в соотношении к численности медицинского персонала больниц.

Кроме того, зафиксированы многочисленные нарушения в госзакупках. А именно, формирование лотов по поставке продуктов питания шло путем объединения позиций с целью недопущения прямых поставщиков и осуществления закупок через посредников.

В ряде случаев начальная цена лота на поставку медикаментов формировалась путём выбора наиболее дорогих предложений, что приводило к завышению начальной цены контракта и значительному ущербу для учреждений. Проверяющие обнаружили многочисленные случаи оплаты руководством больниц невыполненных по факту работ, подмены приобретаемого оборудования более дешёвым, завышения стоимости строительных материалов и так далее.

И это творилось на фоне хронического недофинансирования обеспечения населения льготными лекарствами и невысоких заработных плат медработников.

Как сообщает пресс-служба главы региона, 8 февраля в департаменте здравоохранения Курганской области состоится коллегия, где проведут разбор полётов деятельности административных блоков больниц. Уже сейчас принято решение направить материалы в правоохранительные органы, а также внести изменения в ряд нормативных и правовых документов с целью предотвращения злоупотреблений.