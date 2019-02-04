Москва, 5 февраля, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 5 февраля, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о платных дорогах на Севере, сообщает ИА REGNUM. Речь идет прежде всего о Ямале.

Sdelanounas.ru Мост через реку Пур

Законопроектом для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей делаются исключения из общего правила об обеспечении возможности альтернативного проезда в отношении платных автомобильных дорог или платных участков автомобильных дорог.

Законопроект подготовлен в соответствии с обращением губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросу реализации проекта строительства мостового перехода через реку Пур, отмечают в правительстве.

Предлагается закрепить условие бесплатного проезда легковых автомобилей по платным автомобильным дорогам (их участкам), которые не имеют альтернативного проезда и подпадают под вышеуказанные исключения.