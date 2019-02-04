Будапешт, 4 февраля, 2019, 19:47 — ИА Регнум. Будапешт готов получать российский газ через газопровод «Турецкий поток», заявил 4 февраля посол Венгрии в РФ Норберт Конкой.

Gazprom.ru Строительство «Турецкого потока»

По словам Норберта Конкоя, Венгрия хотела бы диверсифицировать маршруты поставок газа, который сейчас поступает через газотранспортную систему Украины.

«Иной маршрут поставок означает транспортную диверсификацию. Если будут построены болгарский и сербский участки, Венгрия готова к приему газа», — цитирует ТАСС слова венгерского посла.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года ПАО «Газпром» официально сообщил об утверждении проекта поставок газа через «Турецкий поток» на территорию Болгарии, Сербии и Венгрии, который может быть реализован в 2020 году.