Каир, 4 февраля, 2019, 19:44 — ИА Регнум. Военный суд Египта затребовал смертной казни для восьми арестованных исламистов, двое из которых обвиняются в подготовке покушения на президента Абдель Фаттаха Ас-Сиси, 4 февраля передает агентство Reuters.

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Сообщается, что исламисты, связанные с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), готовились убить Ас-Сиси в Мекке в 2014 году.

Смертный приговор должен быть утвержден великим муфтием Египта. Решение будет вынесено после 6 марта.

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