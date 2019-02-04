Москва, 4 февраля, 2019, 21:06 — ИА Регнум. России следует готовиться к худшему сценарию развития отношений с Украиной. Такое мнение высказал 4 февраля военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM

Участник ток-шоу призвал держать войска Южного военного округа в повышенной боеготовности. Меры эти нужно предпринять на случай провокаций со стороны Киева, которые скорее всего могут начаться после выборов президента Украины. Готовность РФ быстро пресечь провокационные «вылазки», это залог того, что Киев будет вести себя осмотрительно, считает Коротченко.

«Мы не должны признавать результаты этих выборов. Это не выборы, это шапито. Они не легитимны и нас не устраивают. Минские соглашения Киев похоронил. Если мы не можем признать независимость Донбасса, то должны помогать им, встраивать их народохозяйственный комплекс в наш народохозяйственный комплекс», — высказал свое мнение эксперт.

Также участник ток-шоу отметил, что РФ необходимо жестко пресекать попытки разместить на Украине американское вооружение.

«Если Украина собирается размещать на своей территории средства первого удара США, то действовать мы должны так же как Израиль, когда видит угрозу своим национальным интересам или населению. Это будут наши превентивные удары высокоточным оружием, по тем районам, где украинская будущая власть намерена будет разместить оружие американцев. Нынешний украинский режим, следующий украинский режим, это враги России», — отметил Коротченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Украины, лидер фракции «Батькивщина»Юлия Тимошенко подала в министерство внутренних дел Украины заявления о подготовке действующей властью массового подкупа избирателей и попытках увеличить количество избирателей в государственном реестре.