Москва, 5 февраля, 2019, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 5 февраля, Госдума обсудит законопроект о запрете пропаганды в СМИ и интернете новых «дизайнерских» наркотиков, в том числе спайсов, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Предлагается установить запрет на распространение в СМИ и интернете сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также о способах и местах культивирования наркосодержащих растений.

Также проектом федерального закона запрещается пропаганда каких-либо преимуществ использования новых потенциально опасных психоактивных веществ, способов и мест культивирования наркосодержащих растений.

Роскомнадзор будет блокировать ресурсы, где содержатся сведения о наркотиках и психотропных средствах.

Также инициатива разработана с учетом нового понятия «новые потенциально опасные психоактивные вещества», введенного федеральным законом от 3 февраля 2015 года № 7-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Принятие законопроекта будет являться еще одной эффективной превентивной мерой в борьбе с распространением новых потенциально опасных веществ, несущих в себе большую общественную опасность, уверены в Госдуме.