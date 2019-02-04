Ярославль, 4 февраля, 2019, 19:16 — ИА Регнум. В Ярославле действовала масштабная нелегальная сеть игорных заведений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Следственного комитета по Ярославской области.

Pixabay.com Игровые автоматы

По данным следствия, организованная группа была создана и действовала с января по июль 2015 года. В сеть входили около 20 игорных заведений во всех районах Ярославля. В них работали игровые автоматы и компьютеры. Соблюдались меры конспирации. В подпольные казино допускались только проверенные игроки, внесенные в базу данных. Доход каждого зала составлял свыше 1 миллиона рублей в месяц.

Уголовное дел передано в суд. Обвиняемыми по нему проходят семь ранее не судимых местных жителей в возрасте от 26 до 45 лет — одна женщина и шестеро мужчин.

Всего по делу проходили 43 человека. Часть дел — в отношении исполнителей преступления — были выделены в отдельные производства. В отношении 24 человек суды уже вынесли обвинительные приговоры. Все подсудимые приговорены к штрафам от 400 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч рублей (организаторы игр) и от 25 тысяч до 50 тысяч рублей (администраторы игровых залов). Часть исполнителей были амнистированы.

Сейчас на скамье подсудимых окажется «верхушка» сети подпольных казино. Их обвиняют в незаконной организации азартных игр, совершенной организованной группой. Преступление было раскрыто сотрудниками регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации совместно с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ярославской области.