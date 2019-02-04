Калуга, 4 февраля, 2019, 18:19 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов 4 февраля побывал в лечебно-профилактических учреждениях, оказывающих помощь детям и взрослым, пострадавшим накануне в дорожно-транспортном происшествии с автобусом, следовавшим из Смоленска в калужскую филармонию. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в Калужской областной клинической детской больнице Артамонов побеседовал с детьми, доставленными сюда на лечение после ДТП, а также с их родителями.

Admoblkaluga.ru Губернатор Артамонов навестил пострадавших в больнице.

В больнице калужский губернатор Анатолий Артамонов встретился с заместителем губернатора Смоленской области Оксаной Лободой, приехавшей из соседнего региона с целью оказания необходимой помощи землякам. От имени главы Смоленской области Алексея Островского она выразила благодарность калужанам за помощь, оказанную при ликвидации последствий аварии.

«Вы сработали на высочайшем уровне. Благодаря действиям Ваших специалистов удалось избежать большего числа жертв», — подчеркнула она, обращаясь к Анатолию Артамонову.

«Медицинский персонал областной детской больницы с удвоенной ответственностью относится к пострадавшим детям, ведь они получили не только физические, но и психологические травмы. С детьми работают психологи, многие уже выписываются сегодня, — отметил Анатолий Артамонов. — Это страшная трагедия, и мы сделаем из нее дополнительные выводы для себя».

Всем пострадавшим в ДТП с со смоленским автобусом была оперативно оказана медицинская помощь. Шесть взрослых и 17 детей с места ДТП были госпитализированы в калужские больницы. В настоящее время в Калужской областной клинической больнице остаются четыре взрослых, в областной клинической детской больнице — четверо детей. Состояние пострадавших средней степени тяжести, без ухудшения.

Напомним, в автобусе, попавшем в ДТП под Калугой, находились 47 человек — 17 взрослых и 30 детей. На месте аварии погибли трое детей и четверо взрослых.